Стало известно, когда в российских кинотеатрах выйдет комедийный боевик «Голый пистолет»

1 августа состоялась мировая премьера комедийного боевика «Голый пистолет», режиссером которого выступил Акива Шаффер («Чип и Дейл спешат на помощь»). По сюжету лишь один человек обладает редкими навыками для того, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

Кто снялся в фильме «Голый пистолет»

В проекте снялись Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши, Дэнни Хьюстон, Коди Родс, Майкл Биспинг, Баста Раймс и Дэвид Ленгел.

Трейлер фильма «Голый пистолет»

Дата выхода фильма «Голый пистолет» в России

Официальной премьеры картины «Голый пистолет» в России не будет. Однако в ряде кинотеатров уже анонсированы показы ленты с 7-9 августа в русском дубляже.