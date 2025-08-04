Стиль жизни
Голый пистолет фильм 2025: дата выхода в РФ — трейлер
Фильмы и сериалы

4 августа, 19:05

1 мин.

Стало известно, когда в российских кинотеатрах выйдет комедийный боевик «Голый пистолет»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Голый пистолет», реж. Акива Шаффер, Paramount Pictures, Fuzzy Door Productions, Domain Entertainment
Фото Кадр из фильма «Голый пистолет», реж. Акива Шаффер, Paramount Pictures, Fuzzy Door Productions, Domain Entertainment

1 августа состоялась мировая премьера комедийного боевика «Голый пистолет», режиссером которого выступил Акива Шаффер («Чип и Дейл спешат на помощь»). По сюжету лишь один человек обладает редкими навыками для того, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

Кто снялся в фильме «Голый пистолет»

В проекте снялись Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши, Дэнни Хьюстон, Коди Родс, Майкл Биспинг, Баста Раймс и Дэвид Ленгел.

Трейлер фильма «Голый пистолет»

Дата выхода фильма «Голый пистолет» в России

Официальной премьеры картины «Голый пистолет» в России не будет. Однако в ряде кинотеатров уже анонсированы показы ленты с 7-9 августа в русском дубляже.

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

Фильмы
Стало известно, когда выйдет 4-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

    Стало известно, когда выйдет 4-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

