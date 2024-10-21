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Голубая шкатулка (Ao no Hako): дата выхода серий и трейлер — расписание
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Сегодня, 17:45

1 мин.

Аниме-сериал «Голубая шкатулка»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме-сериала «Голубая шкатулка», реж. Юитиро Яно/Netflix
Фото Кадр из аниме-сериала «Голубая шкатулка», реж. Юитиро Яно/Netflix
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На платформе Netflix стартовал аниме-сериал «Голубая шкатулка». Проект Юитиро Яно («Влюбленные в небо») представляет собой экранизацию одноименной манги Кодзи Миуры. По сюжету ученик старшей школы «Эймэй» влюбляется в свою подругу Тинацу Кано, входящую в женскую команду по баскетболу.

Трейлер аниме-сериала «Голубая шкатулка»

Расписание релиза эпизодов аниме-сериала «Голубая шкатулка»

1 серия 3 октября
2 серия 10 октября
3 серия 17 октября
4 серия 24 октября
5 серия 31 октября
6 серия 7 ноября
7 серия 14 ноября
8 серия 21 ноября
9 серия 28 ноября
10 серия 5 декабря
11 серия 12 декабря
12 серия 19 декабря
Дандадан, 2024. Стартовал аниме-сериал «Дандадан»: расписание релиза эпизодов

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