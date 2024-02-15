Дата выхода 14 сезона сериала «Голубая кровь»: расписание релиза эпизодов
Продолжение сериала «Голубая кровь» выйдет 16 февраля на CBS
16 февраля на CBS пройдет премьера 14-го и финального сезона сериала «Голубая кровь».
В отличие от предыдущих сезонов завершающий сезон проекта будет разделен на две части: первая дебютирует в феврале, а вторая — осенью этого года. Сюжет проекта сосредоточен на семье Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка.
В «Голубой крови» снялись Том Селлек, Донни Уолберг, Бриджет Мойнэхэн, Уилл Эстес, Лен Кариу, Мариса Рамирес и Ванесса Рэй.
Исполнитель главной роли Том Селлек сказал, что на протяжении последних 13 лет для него было честью работать над сериалом.
Расписание релиза эпизодов 14 сезона сериала «Голубая кровь»
|1 серия
|16 февраля
|2 серия
|23 февраля
|3 серия
|1 марта
|4 серия
|8 марта
|5 серия
|15 марта
|6 серия
|22 марта
|7 серия
|29 марта
|8 серия
|7 апреля
|9 серия
|14 апреля
|10 серия
|21 апреля
|11 серия
|Осень 2024
|12 серия
|Осень 2024
|13 серия
|Осень 2024
|14 серия
|2024
|15 серия
|2024
|16 серия
|2024
|17 серия
|2024
|18 серия
|2024
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