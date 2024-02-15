Дата выхода 14 сезона сериала «Голубая кровь»: расписание релиза эпизодов

16 февраля на CBS пройдет премьера 14-го и финального сезона сериала «Голубая кровь».

В отличие от предыдущих сезонов завершающий сезон проекта будет разделен на две части: первая дебютирует в феврале, а вторая — осенью этого года. Сюжет проекта сосредоточен на семье Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка.

В «Голубой крови» снялись Том Селлек, Донни Уолберг, Бриджет Мойнэхэн, Уилл Эстес, Лен Кариу, Мариса Рамирес и Ванесса Рэй.

Исполнитель главной роли Том Селлек сказал, что на протяжении последних 13 лет для него было честью работать над сериалом.

Расписание релиза эпизодов 14 сезона сериала «Голубая кровь»