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Голубая кровь 14 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

15 февраля, 11:30

1 мин.

Дата выхода 14 сезона сериала «Голубая кровь»: расписание релиза эпизодов

Продолжение сериала «Голубая кровь» выйдет 16 февраля на CBS
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Голубая кровь».
Фото Кадр из сериала «Голубая кровь»
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16 февраля на CBS пройдет премьера 14-го и финального сезона сериала «Голубая кровь».

В отличие от предыдущих сезонов завершающий сезон проекта будет разделен на две части: первая дебютирует в феврале, а вторая — осенью этого года. Сюжет проекта сосредоточен на семье Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка.

В «Голубой крови» снялись Том Селлек, Донни Уолберг, Бриджет Мойнэхэн, Уилл Эстес, Лен Кариу, Мариса Рамирес и Ванесса Рэй.

Исполнитель главной роли Том Селлек сказал, что на протяжении последних 13 лет для него было честью работать над сериалом.

Расписание релиза эпизодов 14 сезона сериала «Голубая кровь»

1 серия 16 февраля
2 серия 23 февраля
3 серия 1 марта
4 серия 8 марта
5 серия 15 марта
6 серия 22 марта
7 серия 29 марта
8 серия 7 апреля
9 серия 14 апреля
10 серия 21 апреля
11 серия Осень 2024
12 серия Осень 2024
13 серия Осень 2024
14 серия 2024
15 серия 2024
16 серия 2024
17 серия 2024
18 серия 2024
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