Голодные игры Рассвет Жатвы фильм 2026: тизер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Вышел дебютный тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс, Lionsgate, Medienboard Berlin-Brandenburg, Studio Babelsberg
Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс, Lionsgate, Medienboard Berlin-Brandenburg, Studio Babelsberg

Lionsgate Movies опубликовал дебютный тизер фильма Фрэнсиса Лоуренса «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Картина расскажет о молодых годах Хеймитча Эбернети и 50-х Голодных играх.

Кто снялся в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

В антиутопическом боевике снялись Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг, Гленн Клоуз, Бен Ван, Лили Тейлор, Киран Калкин, Майя Хоук и Джефферсон Уайт.

Тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Когда выйдет фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Российская премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» запланирована на 19 ноября 2026 года.

Голодные игры: И&nbsp;вспыхнет пламя, 2013.Хронология «Голодных игр»: в каком порядке смотреть все фильмы

