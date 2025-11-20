Вышел дебютный тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Lionsgate Movies опубликовал дебютный тизер фильма Фрэнсиса Лоуренса «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Картина расскажет о молодых годах Хеймитча Эбернети и 50-х Голодных играх.
Кто снялся в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
В антиутопическом боевике снялись Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг, Гленн Клоуз, Бен Ван, Лили Тейлор, Киран Калкин, Майя Хоук и Джефферсон Уайт.
Тизер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Когда выйдет фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Российская премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» запланирована на 19 ноября 2026 года.
