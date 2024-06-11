«Годзилла и Конг: Новая империя» стала самой кассовой картиной франшизы

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Фильм Адама Вингарда «Годзилла и Конг: Новая империя» стал самым кассовым за всю историю франшизы. На данный момент мировые сборы проекта составляют 570 миллионов долларов.

На втором месте по сборам — «Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса. В 2017 году картина заработала 568,6 миллиона долларов.

«Новая империя» получит сиквел, но Адам Вингард не будет его режиссировать. Подробности сюжета продолжения истории пока неизвестны.