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Годзилла и Конг Новая империя: кассовые сборы, будет ли продолжение
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:10

0 мин.

«Годзилла и Конг: Новая империя» стала самой кассовой картиной франшизы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
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Фильм Адама Вингарда «Годзилла и Конг: Новая империя» стал самым кассовым за всю историю франшизы. На данный момент мировые сборы проекта составляют 570 миллионов долларов.

На втором месте по сборам — «Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса. В 2017 году картина заработала 568,6 миллиона долларов.

«Новая империя» получит сиквел, но Адам Вингард не будет его режиссировать. Подробности сюжета продолжения истории пока неизвестны.

Годзилла и&nbsp;Конг: Новая империя: сюжет, герои, рецензия. Действительно ли фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» так плох, как гласят рейтинги

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