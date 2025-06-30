Комедийный боевик «Главы государств» выйдет 2 июля

2 июля на Prime Video пройдет премьера фильма «Главы государств». Режиссером криминального боевика выступил Илья Найшуллер («Никто»).

По сюжету премьер-министр Великобритании Сэм Кларк и президент Соединенных Штатов Уилл Дерринджер объединяют свои силы, чтобы противостоять масштабной угрозе.

Кто снялся в фильме «Главы государств»

В картине снялись Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас, Джек Куэйд, Пэдди Консидайн, Карла Гуджино, Стивен Рут, Ричард Койл, Сара Нилс и Стивен Кри.