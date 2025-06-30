Стиль жизни
Главы государств фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

30 июня, 19:00

1 мин.

Комедийный боевик «Главы государств» выйдет 2 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Главы государств», реж. Илья Найшуллер, Amazon MGM Studios, Big Indie Pictures, The Safran Company
Фото Кадр из фильма «Главы государств», реж. Илья Найшуллер, Amazon MGM Studios, Big Indie Pictures, The Safran Company

2 июля на Prime Video пройдет премьера фильма «Главы государств». Режиссером криминального боевика выступил Илья Найшуллер («Никто»).

По сюжету премьер-министр Великобритании Сэм Кларк и президент Соединенных Штатов Уилл Дерринджер объединяют свои силы, чтобы противостоять масштабной угрозе.

Кто снялся в фильме «Главы государств»

В картине снялись Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас, Джек Куэйд, Пэдди Консидайн, Карла Гуджино, Стивен Рут, Ричард Койл, Сара Нилс и Стивен Кри.

Трейлер фильма «Главы государств»

Лучшие политические фильмы.8 захватывающих политических фильмов

Фильмы
