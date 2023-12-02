Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил против сериала «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.

Он заявил, что сериал «не соответствует политике, которую мы преследуем» и «романтизирует период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок». «Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого» — заявил он.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор для проверки сериала на соответствие традиционным ценностям, фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанский феномен».

Сериал рассказывает о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х годов и отмечен маркировкой 18+.