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Глава Татарстана выступил против сериала «Слово пацана»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:50

1 мин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил против сериала «Слово пацана»

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Слово Пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.

Он заявил, что сериал «не соответствует политике, которую мы преследуем» и «романтизирует период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок». «Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого» — заявил он.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор для проверки сериала на соответствие традиционным ценностям, фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанский феномен».

Сериал рассказывает о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х годов и отмечен маркировкой 18+.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий
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