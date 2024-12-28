Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Глава Sony Pictures о провале фильмов студии: Морбиус, Мадам Паутина и других
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

Глава Sony Pictures ответил на критику фильмов студии

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина», реж. С. Дж. Кларксон / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Di Bonaventura Pictures, TSG Entertainment
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина», реж. С. Дж. Кларксон / Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Di Bonaventura Pictures, TSG Entertainment
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Los Angeles Times глава Sony Pictures Тони Винчикерра признался, что не понимает негативной реакции критиков на фильмы вселенной о злодеях Человека-паука.

По мнению Винчикерра, в провалах картин в врагах Питера Паркера виноваты журналисты.

«Возьмем, к примеру, «Мадам Паутину». Картина провалилась в прокате, потому что критики ее разгромили. А ведь это неплохой фильм, отлично проявивший себя на Netflix», — отметил глава Sony Pictures.

Стоит&nbsp;ли смотреть фильм &laquo;Мадам Паутина&raquo;. Рецензия на фильм «Мадам Паутина», получивший шквал негатива от критиков

Тони Винчикерра добавил, что профессиональные рецензенты не были в восторге и от «Венома» с Томом Харди, который в 2018 году запустил вселенную Человека-паука от Sony, но зрителям фильм понравился.

«Это не ужасные фильмы, но по какой-то причине критики просто их уничтожили», — подытожил Винчикерра.

Недавняя премьера фильма Джей Си Чендора «Крейвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном стала последней в рамках вселенной Человека-паука от Sony. Причиной тому стали систематические провалы фильмов студии, рассказывающих истории врагов Питера Паркера.

Веном 2, 2021. Конец вселенной Человека-паука от Sony: что не так с медиафраншизой

Фильмы
Новости холдинга
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:05
Когда выйдет 3 сезон «Игры в кальмара»
14:55
Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном получил новую дату выхода
27 дек 19:30
Когда выйдет 10-й эпизод сериала «Первый номер»
27 дек 15:00
Феномен «Иронии судьбы»: почему фильм так полюбился зрителям
27 дек 14:35
Когда выйдет 9-й эпизод сериала «Первый номер»