Глава HBO рассказал, как часто будут выходить сезоны «Гарри Поттера»

Фанатам мальчика, который выжил, стоит запастись терпением. Глава HBO Кейси Блойс развеял надежды на быстрый выход сериала. Несмотря на ожидания, выпуск по сезону «Гарри Поттера» каждый год не планируется, потому что «это просто невозможно».

Глава HBO добавил, что актера на роль Волдеморта еще не нашли, а слухам верить не стоит (например, о том, что главного злодея сыграет Тильда Суинтон).

Что касается первого сезона в целом, Кейси Блойс отметил, что не может делиться подробностями, но ему нравится, каким получается шоу.

«Не думаю, что я могу сказать что-то, кроме того, что я в полном восторге от увиденного», — рассказал Блойс.

Когда выйдет сериал по вселенной «Гарри Поттера»

Премьера первого сезона проекта запланирована на 2027 год.