Вышел трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта. По сюжету внук императора Марка Аврелия Луций не стал его наследником и живет в Нумидии. После вторжения римской армии главный герой попадает в плен и возвращается в Рим в качестве гладиатора.

В картине снялись Джозеф Куинн, Конни Нильсен, Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Фред Хекинджер, Рори МакКанн, Дерек Джекоби, Мэй Каламави и Питер Менса.

Премьера фильма «Гладиатор 2» пройдет 22 ноября.