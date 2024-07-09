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Гладиатор 2: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
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Сегодня, 18:45

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гладиатор 2»
Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2»
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Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта. По сюжету внук императора Марка Аврелия Луций не стал его наследником и живет в Нумидии. После вторжения римской армии главный герой попадает в плен и возвращается в Рим в качестве гладиатора.

В картине снялись Джозеф Куинн, Конни Нильсен, Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Фред Хекинджер, Рори МакКанн, Дерек Джекоби, Мэй Каламави и Питер Менса.

Премьера фильма «Гладиатор 2» пройдет 22 ноября.

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