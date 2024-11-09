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Гладиатор 2 фильм 2024: дата выхода и трейлер — Ридли Скотт
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

0 мин.

«Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет в мировой прокат 15 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures
Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures
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15 ноября в мировой прокат выйдет картина Ридли Скотта «Гладиатор 2», по сюжету которого бывший наследник Римской империи Люций вынужден выйти на кровавую арену.

Кто снялся в фильме «Гладиатор 2»

В картине снялись Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Дерек Джекоби, Рори Макканн, Мэй Каламави и Питер Менса.

Трейлер фильма «Гладиатор 2»

Гладиатор 2. Что нас ждет в сиквеле «Гладиатора» от Ридли Скотта, и когда он выйдет

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