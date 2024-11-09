«Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет в мировой прокат 15 ноября

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15 ноября в мировой прокат выйдет картина Ридли Скотта «Гладиатор 2», по сюжету которого бывший наследник Римской империи Люций вынужден выйти на кровавую арену.

Кто снялся в фильме «Гладиатор 2»

В картине снялись Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Дерек Джекоби, Рори Макканн, Мэй Каламави и Питер Менса.