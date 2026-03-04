Мини-сериал «ГКС. Сент-Луис»: расписание релиза эпизодов
1 марта на HBO Max стартовал мини-сериал «ГКС. Сент-Луис». Режиссером и сценаристом проекта выступил Стивен Конрад («Предприятие «Божий дар»).
По сюжету двое друзей, переживающих кризис среднего возраста, становятся частью любовного треугольника. Попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается чередой фатальных ошибок и приводит к смерти одного из героев.
Кто снялся в мини-сериале «ГКС. Сент-Луис»
В проекте снялись Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс, Джой Сандэй, Винн Эверетт, Эшер Майлз Фаллика, Частити Дотсон, Мэллори Хофф и Ариша Коннер.
Трейлер мини-сериала «ГКС. Сент-Луис»
Расписание выхода эпизодов сериала «ГКС. Сент-Луис»
|1 серия
|1 марта
|2 серия
|8 марта
|3 серия
|15 марта
|4 серия
|22 марта
|5 серия
|29 марта
|6 серия
|5 апреля
|7 серия
|12 апреля
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