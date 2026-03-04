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ГКС Сент-Луис сериал 2026: дата выхода серий и расписание — где смотреть
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4 марта, 19:00

1 мин.

Мини-сериал «ГКС. Сент-Луис»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «ГКС. Сент-Луис», реж. Стивен Конрад, MGM Television, Aggregate Films, Escape Artists
Фото Кадр из сериала «ГКС. Сент-Луис», реж. Стивен Конрад, MGM Television, Aggregate Films, Escape Artists

1 марта на HBO Max стартовал мини-сериал «ГКС. Сент-Луис». Режиссером и сценаристом проекта выступил Стивен Конрад («Предприятие «Божий дар»).

По сюжету двое друзей, переживающих кризис среднего возраста, становятся частью любовного треугольника. Попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается чередой фатальных ошибок и приводит к смерти одного из героев.

Кто снялся в мини-сериале «ГКС. Сент-Луис»

В проекте снялись Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс, Джой Сандэй, Винн Эверетт, Эшер Майлз Фаллика, Частити Дотсон, Мэллори Хофф и Ариша Коннер.

Трейлер мини-сериала «ГКС. Сент-Луис»

Расписание выхода эпизодов сериала «ГКС. Сент-Луис»

1 серия 1 марта
2 серия 8 марта
3 серия 15 марта
4 серия 22 марта
5 серия 29 марта
6 серия 5 апреля
7 серия 12 апреля
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