Мини-сериал «ГКС. Сент-Луис»: расписание релиза эпизодов

1 марта на HBO Max стартовал мини-сериал «ГКС. Сент-Луис». Режиссером и сценаристом проекта выступил Стивен Конрад («Предприятие «Божий дар»).

По сюжету двое друзей, переживающих кризис среднего возраста, становятся частью любовного треугольника. Попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается чередой фатальных ошибок и приводит к смерти одного из героев.

Кто снялся в мини-сериале «ГКС. Сент-Луис»

В проекте снялись Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс, Джой Сандэй, Винн Эверетт, Эшер Майлз Фаллика, Частити Дотсон, Мэллори Хофф и Ариша Коннер.

Трейлер мини-сериала «ГКС. Сент-Луис»

Расписание выхода эпизодов сериала «ГКС. Сент-Луис»