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Гильермо Дель Торо рассказал о своем самом недооцененном фильме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

1 мин.

Гильермо Дель Торо рассказал о своем самом недооцененном фильме

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из мультфильма «Хранители снов»
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В честь одиннадцатой годовщины выхода анимационной картины «Хранители снов» в своих соцсетях Гильермо Дель Торо написал, что проект остался недооцененным из-за неправильного продвижения: «За 30 лет я видел три замечательных фильма, которым помешал неправильный маркетинг — это один из них».

Гильермо Дель Торо был не только исполнительным продюсером мультфильма о персонажах, защищающих детские надежды и мечты, но и активно участвовал в творческом процессе, включая раскадровку анимации.

«Хранителей снов» озвучивали Крис Пайн, Алек Болдуин, Джуд Лоу, Айла Фишер и Хью Джекман. У проекта были все шансы на успех, но анимационная картина получила самые низкие кассовые сборы в истории DreamWorks со времен мультфильма «Смывайся!» 2006 года.

Ранее Гильермо дель Торо рассказал о своей предстоящей адаптации «Франкенштейна».

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