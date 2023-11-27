Гильермо Дель Торо рассказал о своем самом недооцененном фильме

В честь одиннадцатой годовщины выхода анимационной картины «Хранители снов» в своих соцсетях Гильермо Дель Торо написал, что проект остался недооцененным из-за неправильного продвижения: «За 30 лет я видел три замечательных фильма, которым помешал неправильный маркетинг — это один из них».

Гильермо Дель Торо был не только исполнительным продюсером мультфильма о персонажах, защищающих детские надежды и мечты, но и активно участвовал в творческом процессе, включая раскадровку анимации.

«Хранителей снов» озвучивали Крис Пайн, Алек Болдуин, Джуд Лоу, Айла Фишер и Хью Джекман. У проекта были все шансы на успех, но анимационная картина получила самые низкие кассовые сборы в истории DreamWorks со времен мультфильма «Смывайся!» 2006 года.

Ранее Гильермо дель Торо рассказал о своей предстоящей адаптации «Франкенштейна».