Гэри Олдмен критикует подчиненных в трейлере третьего сезона сериала «Медленные лошади»

Apple TV опубликовал трейлер третьего сезона «Медленных лошадей», в котором опытный офицер разведки Джексон Лэм (Гэри Олдмен) вынужден работать с некомпетентными агентами МИ5. На этот раз сосланным в административное чистилище для отказников «Слау Хаус» предстоит распутать заговор, угрожающий существованию британской контрразведки.

В сериале снялись Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Саския Ривз и Сопе Дирису.

«Медленные лошади» уже продлены на четвертый сезон, а премьера третьего пройдет раньше, чем ожидалось: не 1 декабря, а 29 ноября.