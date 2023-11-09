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Сегодня, 14:35

Гэри Олдмен критикует подчиненных в трейлере третьего сезона сериала «Медленные лошади»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Медленные лошади».

Apple TV опубликовал трейлер третьего сезона «Медленных лошадей», в котором опытный офицер разведки Джексон Лэм (Гэри Олдмен) вынужден работать с некомпетентными агентами МИ5. На этот раз сосланным в административное чистилище для отказников «Слау Хаус» предстоит распутать заговор, угрожающий существованию британской контрразведки.

В сериале снялись Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Саския Ривз и Сопе Дирису.

«Медленные лошади» уже продлены на четвертый сезон, а премьера третьего пройдет раньше, чем ожидалось: не 1 декабря, а 29 ноября.

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