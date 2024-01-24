Дата выхода четвертого сезона «Гений»: расписание релиза эпизодов

1 февраля пройдет премьера четвертого сезона сериала «Гений». Сюжет продолжения проекта будет сосредоточен на жизненном пути доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и активиста Малкольма Икса.

В четвертом сезоне сериала «Гений» сыграли Келвин Харрисон-младший, Аарон Пьер, Веруче Опия и Джейми Лоусон.

Премьера первых двух эпизодов четвертого сезона пройдет на канале Nat Geo, а на следующий день они будут транслироваться на платформах Disney+ и Hulu. Остальные серии будут выходить в таком же формате еженедельно.

Расписание выхода четвертого сезона сериала «Гений»