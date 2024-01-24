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Гений 4 сезон: дата выхода, расписание серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Дата выхода четвертого сезона «Гений»: расписание релиза эпизодов

Продолжение сериала «Гений» стартует 1 февраля на канале Nat Geo
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гений».
Фото Кадр из сериала «Гений»
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1 февраля пройдет премьера четвертого сезона сериала «Гений». Сюжет продолжения проекта будет сосредоточен на жизненном пути доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и активиста Малкольма Икса.

В четвертом сезоне сериала «Гений» сыграли Келвин Харрисон-младший, Аарон Пьер, Веруче Опия и Джейми Лоусон.

Премьера первых двух эпизодов четвертого сезона пройдет на канале Nat Geo, а на следующий день они будут транслироваться на платформах Disney+ и Hulu. Остальные серии будут выходить в таком же формате еженедельно.

Расписание выхода четвертого сезона сериала «Гений»

1 серия 1 февраля
2 серия 1 февраля
3 серия 8 февраля
4 серия 8 февраля
5 серия 15 февраля
6 серия 15 февраля
7 серия 22 февраля
8 серия 22 февраля
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