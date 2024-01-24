Дата выхода четвертого сезона «Гений»: расписание релиза эпизодов
Продолжение сериала «Гений» стартует 1 февраля на канале Nat Geo
1 февраля пройдет премьера четвертого сезона сериала «Гений». Сюжет продолжения проекта будет сосредоточен на жизненном пути доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и активиста Малкольма Икса.
В четвертом сезоне сериала «Гений» сыграли Келвин Харрисон-младший, Аарон Пьер, Веруче Опия и Джейми Лоусон.
Премьера первых двух эпизодов четвертого сезона пройдет на канале Nat Geo, а на следующий день они будут транслироваться на платформах Disney+ и Hulu. Остальные серии будут выходить в таком же формате еженедельно.
Расписание выхода четвертого сезона сериала «Гений»
|1 серия
|1 февраля
|2 серия
|1 февраля
|3 серия
|8 февраля
|4 серия
|8 февраля
|5 серия
|15 февраля
|6 серия
|15 февраля
|7 серия
|22 февраля
|8 серия
|22 февраля
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