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Генеральный директор Wink назвал причины успеха сериала Слово пацана
Фильмы и сериалы

7 февраля, 17:45

1 мин.

Генеральный директор Wink назвал причины успеха сериала «Слово пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Генеральный директор Wink Антон Володькин
Фото из личного архива Антона Володькина
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В интервью РБК генеральный директор Wink Антон Володькин заявил, что достигнуть успеха проекту Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» удалось благодаря целому ряду причин.

«В их числе — креативный подход создателей сериала, системная работа по запуску и продвижению, а также «попадание в запрос аудитории», — передает РБК слова Володькина.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Режиссер «Слова пацана» рассказал о феномене успеха сериала

Генеральный директор Wink добавил, что за три месяца после премьеры сериала только на Wink «Слово пацана» посмотрело около 23 миллионов зрителей. По мнению Володькина, пиратские просмотры сопоставимы с официальными данными платформы.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START, 8 серия. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: феноменальный проект об уличных бандах Казани
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