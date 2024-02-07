Генеральный директор Wink назвал причины успеха сериала «Слово пацана»

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В интервью РБК генеральный директор Wink Антон Володькин заявил, что достигнуть успеха проекту Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» удалось благодаря целому ряду причин.

«В их числе — креативный подход создателей сериала, системная работа по запуску и продвижению, а также «попадание в запрос аудитории», — передает РБК слова Володькина.

Генеральный директор Wink добавил, что за три месяца после премьеры сериала только на Wink «Слово пацана» посмотрело около 23 миллионов зрителей. По мнению Володькина, пиратские просмотры сопоставимы с официальными данными платформы.