Геля фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

8 августа, 19:00

1 мин.

Криминальная комедия «Геля» выйдет в кинотеатрах 21 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Геля», реж. Стас Иванов, All Media, 74 Film Studio
Фото Кадр из фильма «Геля», реж. Стас Иванов, All Media, 74 Film Studio

21 августа в российский прокат выйдет картина Стаса Иванова («Высокий сезон», «Одним днем») «Геля».

В центре сюжета проекта — Саня, который работает дальнобойщиком, а в свободное время — угоняет машины. Его новой жертвой становится «Гелендваген» (или по-простому «Геля»). Саня соглашается угнать премиальный автомобиль, чтобы обеспечить безбедное будущее своей семье.

Кто снялся в фильме «Геля»

В картине снялись Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Джульетта Шабанова, Анна Арефьева, Виталий Коваленко, Алиса Каримова и Павел Шабалин.

Трейлер фильма «Геля»

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

