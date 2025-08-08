Криминальная комедия «Геля» выйдет в кинотеатрах 21 августа

21 августа в российский прокат выйдет картина Стаса Иванова («Высокий сезон», «Одним днем») «Геля».

В центре сюжета проекта — Саня, который работает дальнобойщиком, а в свободное время — угоняет машины. Его новой жертвой становится «Гелендваген» (или по-простому «Геля»). Саня соглашается угнать премиальный автомобиль, чтобы обеспечить безбедное будущее своей семье.

Кто снялся в фильме «Геля»

В картине снялись Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Джульетта Шабанова, Анна Арефьева, Виталий Коваленко, Алиса Каримова и Павел Шабалин.