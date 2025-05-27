Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в сериале по «Гарри Поттеру»

Стало известно, кто сыграет главные роли в грядущем сериале по «Гарри Поттеру». Мальчика, который выжил, сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.

С момента объявления открытого кастинга более 30 000 актеров прошли прослушивание на главные роли в сериале.

«Мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране», — сообщили в своем заявлении шоураннер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод.

Ожидается, что съемки первого сезона «Гарри Поттера» начнутся этим летом.