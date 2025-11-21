Джоан Роулинг впервые посетила съемки сериала по «Гарри Поттеру»

Издание Deadline сообщило, что Джоан Роулинг впервые посетила съемки сериала по «Гарри Поттеру». Как отмечают источники, ее появление было сравнимо с королевским визитом, ради которого высокопоставленные члены производственной команды освободили место в своих рабочих графиках.

Писательница посетила студию Warner Bros. в Ливсдене, а также ознакомилась с ходом работ на натурных локациях.

В грядущем сериала Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера.

Главные роли в «Гарри Поттере» от HBO играют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

Премьера первого сезона проекта запланирована на 2027 год.