HBO представил новое промо сериала по «Гарри Поттеру»

HBO представил свежий промо-кадр грядущего сериала по вселенной «Гарри Поттера», на котором запечатлен главный герой перед матчем по квиддичу. Авторы проекта обещают раскрыть новые подробности шоу уже завтра, 25 марта.

Представители HBO пообещали максимально детально перенести историю на экран: авторы не будут сокращать сюжет, а посвятят каждой книге по полному сезону.

Промо-кадр сериала по вселенной «Гарри Поттера»

Фото HBO Max

Когда выйдет сериал по вселенной «Гарри Поттера»

Премьера первого сезона проекта запланирована на 2027 год.