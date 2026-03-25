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Гарри Поттер сериал 2027: промо и новости — когда выйдет
Фильмы и сериалы

25 марта, 14:05

1 мин.

HBO представил новое промо сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
HBO.
Фото HBO.

HBO представил свежий промо-кадр грядущего сериала по вселенной «Гарри Поттера», на котором запечатлен главный герой перед матчем по квиддичу. Авторы проекта обещают раскрыть новые подробности шоу уже завтра, 25 марта.

Представители HBO пообещали максимально детально перенести историю на экран: авторы не будут сокращать сюжет, а посвятят каждой книге по полному сезону.

Промо-кадр сериала по вселенной «Гарри Поттера»

Фото HBO Max

Когда выйдет сериал по вселенной «Гарри Поттера»

Премьера первого сезона проекта запланирована на 2027 год.

Гарри Поттер сериал 2027: последние новости&nbsp;&mdash; актеры, когда выйдет и&nbsp;где смотреть.Сериал «Гарри Поттер»: последние новости о многосерийном перезапуске HBO

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