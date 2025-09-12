Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Гарри Поттер сериал 2027: кто сыграет Волдеморта — правда ли Киллиан Мерфи
Фильмы и сериалы

12 сентября 2025, 13:25

1 мин.

Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волдеморта в сериале про Гарри Поттера

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, Universal Pictures, Atlas Entertainment, Syncopy
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, Universal Pictures, Atlas Entertainment, Syncopy

Киллиан Мерфи опроверг слухи о том, что он сыграет Волдеморта в сериале по вселенной Гарри Поттера. Актер на роль Темного Лорда уже выбран, но HBO не планирует раскрывать его имя, чтобы сохранить интригу.

Гарри Поттер сериал 2027: последние новости&nbsp;&mdash; актеры, когда выйдет и&nbsp;где смотреть.Сериал «Гарри Поттер»: последние новости о многосерийном перезапуске HBO

Предположительно, это могут быть Николас Холт или Остин Батлер — но не Киллиан Мерфи. В подкасте Happy Sad Confused актер рассказал, что никак не связан с грядущим перезапуском.

«Нет, я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень трудно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто займет его место», — подытожил Мерфи.

Мелочи жизни, Киллиан Мерфи.Киллиан Мерфи прокомментировал трейлер фильма «28 лет спустя», в котором его приняли за зомби

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
Читайте далее
Стало известно, когда начнутся съемки сиквела «Супермена»
Следующий материал
Стало известно, когда начнутся съемки сиквела «Супермена»
Последние новости
13:00
«Аватар: Семь убежищ»: дата выхода, сколько серий и где смотреть новый сериал
4 окт 17:35
«Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР»: сколько серий, о чем проект и где смотреть
4 окт 16:00
«Полураспад», сериал 2026: дата выхода, сколько серий, актеры и где смотреть
3 окт 18:00
Стала известна дата выхода фильма «Битва моторов»
3 окт 16:45
Стала известна дата выхода сериала TYSON