Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волдеморта в сериале про Гарри Поттера

Киллиан Мерфи опроверг слухи о том, что он сыграет Волдеморта в сериале по вселенной Гарри Поттера. Актер на роль Темного Лорда уже выбран, но HBO не планирует раскрывать его имя, чтобы сохранить интригу.

Предположительно, это могут быть Николас Холт или Остин Батлер — но не Киллиан Мерфи. В подкасте Happy Sad Confused актер рассказал, что никак не связан с грядущим перезапуском.

«Нет, я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень трудно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто займет его место», — подытожил Мерфи.