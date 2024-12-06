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Гарри Поттер сериал 2026: когда начнутся съемки и когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:35

1 мин.

Стало известно, когда начнутся съемки первого сезона сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус / Warner Bros.
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Издание Variety сообщило, что съемки первого сезона сериала по «Гарри Поттеру» начнутся этим летом в киностудии «Ливсден» — там же, где велась работа над фильмами о мальчике, который выжил.

Режиссер проекта Марк Майлод и шоураннер Франческа Гардинер рассказали, что на главные роли было прослушано более 32 000 детей. Команда по кастингу просматривает от 500 до 1000 записей в день, но окончательного решения еще не принято.

По словам режиссера, следующим шагом будет январский «семинар с некоторыми из наших кандидатов, вошедшими в шорт-лист».

Режиссер и шоураннер добавили, что будут придерживаться канона в вопросе персонажей: например, Северусу Снейпу (на роль преподавателя рассматривается Паапа Эссьеду) будет около 30 лет, а родителям Гарри Лили и Джеймсу — 21.

Премьера первого сезона по «Гарри Поттеру» запланирована на 2027 год.

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