HBO Max показал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

HBO Max опубликовал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру» и объявил дату выхода. Первый сезон под названием «Гарри Поттер и Философский камень» будет состоять из восьми эпизодов. Шоураннером выступает Франческа Гардинер, режиссером — Марк Майлод, а композитором — Ханс Циммер.

Роли главных героев исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер и Философский камень»

Премьера сериала «Гарри Поттер и Философский камень» пройдет 25 декабря.