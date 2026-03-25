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Гарри Поттер сериал 1 сезон: тизер и когда выйдет
Фильмы и сериалы

25 марта, 23:05

1 мин.

HBO Max показал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень», реж. Марк Майлод, Warner Bros. Television, HBO Entertainment, Heyday Films
Фото Кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень», реж. Марк Майлод, Warner Bros. Television, HBO Entertainment, Heyday Films

HBO Max опубликовал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру» и объявил дату выхода. Первый сезон под названием «Гарри Поттер и Философский камень» будет состоять из восьми эпизодов. Шоураннером выступает Франческа Гардинер, режиссером — Марк Майлод, а композитором — Ханс Циммер.

Роли главных героев исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер и Философский камень»

Премьера сериала «Гарри Поттер и Философский камень» пройдет 25 декабря.

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