Гарри Поттер сериал 1 сезон: сколько серий — когда выйдет
Фильмы и сериалы

4 августа, 15:00

1 мин.

Стало известно, сколько эпизодов будет в 1-м сезоне сериала о Гарри Поттере

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Гарри Поттер», Aidan Monaghan, HBO
Фото Кадр со съемок сериала «Гарри Поттер», Aidan Monaghan, HBO

В грядущем сериале HBO про Гарри Поттера будет восемь эпизодов. Об этом рассказал ведущий оператор новой адаптации легендарных романов Джоан Роулинг Адриано Голдман («Корона», «Андор»).

«Он (первый сезон) должен создать целую вселенную: сценарии, рассчитанные на долгие годы, создаются сейчас», — отметил Голдман.

Гарри Поттер сериал: кто сыграет Волдеморта.HBO утвердила актера на роль Волдеморта в сериале «Гарри Поттер»

Адриано Голдман подчеркнул, что практические эффекты в сериале о Гарри Поттере будут в приоритете над компьютерной графикой.

«Многие решения, которые мы ищем, реализуются с помощью камеры, а не компьютерной графики», — поделился оператор.

Когда выйдет 1-й сезон «Гарри Поттера»

Первый сезон сериала о Гарри Поттере выйдет в 2027 году.

Гарри Поттер, сериал.Возвращение в Хогвартс: что известно о будущем сериале про Гарри Поттера

