Стало известно, сколько эпизодов будет в 1-м сезоне сериала о Гарри Поттере

В грядущем сериале HBO про Гарри Поттера будет восемь эпизодов. Об этом рассказал ведущий оператор новой адаптации легендарных романов Джоан Роулинг Адриано Голдман («Корона», «Андор»).

«Он (первый сезон) должен создать целую вселенную: сценарии, рассчитанные на долгие годы, создаются сейчас», — отметил Голдман.

Адриано Голдман подчеркнул, что практические эффекты в сериале о Гарри Поттере будут в приоритете над компьютерной графикой.

«Многие решения, которые мы ищем, реализуются с помощью камеры, а не компьютерной графики», — поделился оператор.

Когда выйдет 1-й сезон «Гарри Поттера»

Первый сезон сериала о Гарри Поттере выйдет в 2027 году.