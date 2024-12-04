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Гарри Поттер сериал 1 сезон: когда выйдет — сколько сезонов будет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Стало известно, когда выйдет первый сезон сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус / Warner Bros.
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Сериал по «Гарри Поттеру» стартует в 2027 году, сообщил директор по глобальному потоковому вещанию Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт.

По его словам, на данный момент сериал находится в процессе поиска новых Гарри, Рона и Гермионы.

«В 2027-м году вы начнете 10-летнее путешествие по сериалу «Гарри Поттер», чему мы очень рады», — отметил Джей Би Перретт.

В сериале по «Гарри Поттеру» будет семь сезонов, финальный из которых может выйти в 2037 году. Джоан Роулинг выступает в проекте исполнительным продюсером, а шоураннером сериала стала сценаристка «Темных начал» и продюсер-консультант «Наследников» Франческа Гардинер.

Гарри Поттер и&nbsp;философский камень, Warner Bros. Max Original показал первый постер сериала по «Гарри Поттеру»

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