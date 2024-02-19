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Гарри Поттер и философский камень: эпизод со змеей, парселтанг, змеиный язык
Фильмы и сериалы

19 февраля, 15:00

1 мин.

Эксперт оценила эпизод из «Гарри Поттера», где главный герой говорит со змеей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
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В интервью Insider эксперт по змеям Сара Руан оценила эпизоды известных проектов, в которых персонажи взаимодействуют со змеями.

В частности, Руан прокомментировала фрагменты из фильмов «Анаконда», «Вавилон», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и, конечно, «Гарри Поттер и философский камень». Как известно поклонникам поттерианы, мальчик, который выжил, говорил на парселтанге — магическом языке змей.

Сара Руан отметила аутентичность эпизода в целом, но добавила, что в реальности змеи все же не могут понимать людей: «Змеи способны слышать сверхнизкие частоты, но человеческий диапазон они не улавливают».

В итоге эксперт оценила реалистичность сцены на шесть баллов из десяти.

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