Эксперт оценила эпизод из «Гарри Поттера», где главный герой говорит со змеей

В интервью Insider эксперт по змеям Сара Руан оценила эпизоды известных проектов, в которых персонажи взаимодействуют со змеями.

В частности, Руан прокомментировала фрагменты из фильмов «Анаконда», «Вавилон», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и, конечно, «Гарри Поттер и философский камень». Как известно поклонникам поттерианы, мальчик, который выжил, говорил на парселтанге — магическом языке змей.

Сара Руан отметила аутентичность эпизода в целом, но добавила, что в реальности змеи все же не могут понимать людей: «Змеи способны слышать сверхнизкие частоты, но человеческий диапазон они не улавливают».

В итоге эксперт оценила реалистичность сцены на шесть баллов из десяти.