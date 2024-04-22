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Гарфилд мультфильм 2024: дата выхода, трейлер
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Сегодня, 15:15

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Мультфильм «Гарфилд» выйдет в мировой прокат 24 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»
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24 мая в мировой прокат выйдет мультфильм Марка Диндала («Коты не танцуют») «Гарфилд» о коте, обожающем лазанью и ненавидящем понедельники. Главную роль в проекте озвучил Крис Пратт.

По сюжету анимационного проекта Гарфилд и его друг-пес Оди отказались от своей привычной комфортной жизни и присоединились к непредсказуемому и опасному приключению.

«Гарфилд» выйдет в зарубежных кинотеатрах 24 мая.

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