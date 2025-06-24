Стиль жизни
Гангстерленд 2 сезон: что известно о продолжении сериала — Том Харди
Фильмы и сериалы

24 июня, 13:30

1 мин.

Сериал «Гангстерленд» с Томом Харди продлили на 2-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гангстерленд», реж. Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи и др. / Paramount+
Фото Кадр из сериала «Гангстерленд», реж. Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи и др. / Paramount+

Paramount+ продлил сериал «Гангстерленд» на второй сезон. В центре сюжета проекта — две могущественных криминальных семьи Харриганы и Стивенсоны, ведущие войну за власть.

«Телевидение было для меня совершенно новым миром, я не хотел связывать себя с ним в целом, но Крис, Дэвид и команды Paramount и 101 Studios полностью изменили мою точку зрения своим смелым творческим видением и острым стратегическим пониманием», — рассказал сценарист и исполнительный продюсер «Гангстерленда» Джез Баттеруорт.

«Мы рады дать зеленый свет второму сезону этого глобального феномена, который доминировал как в национальных, так и в международных чартах и взлетел на первое место в Великобритании», — отметил со-генеральный директор Paramount и президент Showtime/MTV Entertainment Крис Маккарти.

В первый сезон криминальной драмы вошло десять эпизодов. Режиссерами серий выступили Гай Ричи, Энтони Берн и Дэниел Сыркин.

Кто снялся в сериале «Гангстерленд»

В сериале снялись Том Харди, Пирс Броснан, Джоэнн Фрогатт, Лара Пулвер, Мандип Диллон, Хелен Миррен, Люк Мэбли, Джемма Найт Джонс и Брэдли Тернер.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Гангстерленд»

Дата выхода второго сезона сериала «Гангстерленд» пока неизвестна.

Где смотреть сериал «Гангстерленд»

Все вышедшие эпизоды проекта доступны на Paramount+.

Трейлер сериала «Гангстерленд»

Гангстерленд 2025: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть сериал.Это разборка лондонская: каким получился сериал «Гангстерленд»

