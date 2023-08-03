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Сегодня, 14:00

Галь Гадот подтвердила возвращение «Чудо-женщины»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Чудо-женщина».

В новом интервью исполнительница роли Дианы Принс рассказала о будущем популярной франшизы, которое до этого оставалось неясным. «Мне нравится играть Чудо-женщину. Она очень близка и дорога моему сердцу! Из того, что я слышала от Джеймса и Питера, мы вместе собираемся работать над третьей частью», — заявила Галь Гадот.

Речь идет о режиссере Джеймсе Ганне и продюсере Питере Сафране, недавно возглавившими компанию «DC Studios». Напомним, что в конце прошлого года стало известно об отсутствии «Чудо-женщины» в обновленных планах студии, но, похоже, ситуация изменились. Вернется ли в проект постановщица Пэтти Дженкинс, пока неизвестно.

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