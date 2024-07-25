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Футурама 12 сезон: дата выхода и трейлер — сколько серий и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:55

0 мин.

Премьера 12 сезона мультсериала «Футурама» состоится 29 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Футурама»
Фото Кадр из мультсериала «Футурама»
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29 июля на Hulu пройдет премьера 12-го сезона «Футурамы». Создателями проекта выступили авторы «Симпсонов» Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн.

Научно-фантастический мультсериал для взрослых рассказывает о приключениях команды «Межпланетного экспресса», которая специализируется на межгалактических грузоперевозках.

В 12-м сезоне мультсериала «Футурама» будет 10 эпизодов.

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