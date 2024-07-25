Премьера 12 сезона мультсериала «Футурама» состоится 29 июля
29 июля на Hulu пройдет премьера 12-го сезона «Футурамы». Создателями проекта выступили авторы «Симпсонов» Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн.
Научно-фантастический мультсериал для взрослых рассказывает о приключениях команды «Межпланетного экспресса», которая специализируется на межгалактических грузоперевозках.
В 12-м сезоне мультсериала «Футурама» будет 10 эпизодов.
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