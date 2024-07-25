Премьера 12 сезона мультсериала «Футурама» состоится 29 июля

Читайте нас в

29 июля на Hulu пройдет премьера 12-го сезона «Футурамы». Создателями проекта выступили авторы «Симпсонов» Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн.

Научно-фантастический мультсериал для взрослых рассказывает о приключениях команды «Межпланетного экспресса», которая специализируется на межгалактических грузоперевозках.

В 12-м сезоне мультсериала «Футурама» будет 10 эпизодов.