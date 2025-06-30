Стиль жизни
Фубар 2 сезон: где смотреть все серии — Арнольд Шварценеггер
Фильмы и сериалы

30 июня, 17:45

0 мин.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фубар», реж. Джефф Т. Томас, Фил Абрахам, Стивен А. Эделсон и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Фубар», реж. Джефф Т. Томас, Фил Абрахам, Стивен А. Эделсон и др., Netflix

12 июня вышел второй сезон сериала «Фубар». В центре сюжета проекта Люк (Арнольд Шварценеггер) и его дочь Эмма (Моника Барбаро), много лет скрывавшие друг от друга свою работу в ЦРУ.

Трейлер 2-го сезона сериала «Фубар»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Фубар»

Все серии второго сезона сериала «Фубар» вышли на Netflix. В России проект доступен к просмотру на Rutube и других сторонних сайтах.

Ранее мы писали о начале съемок четвертого сезона сериала «Извне».

5 причин посмотреть сериал «Киллербот» с Александром Скарсгардом

Сериалы
Стартовал сериал «Дым»: расписание релиза эпизодов

  совва

    как мне первые две серии рассмотреть лучше напишите...

    30.06.2025

    • Следующий материал
    Стартовал сериал «Дым»: расписание релиза эпизодов

