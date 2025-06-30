Где смотреть 2-й сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером

12 июня вышел второй сезон сериала «Фубар». В центре сюжета проекта Люк (Арнольд Шварценеггер) и его дочь Эмма (Моника Барбаро), много лет скрывавшие друг от друга свою работу в ЦРУ.

Трейлер 2-го сезона сериала «Фубар»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Фубар»

Все серии второго сезона сериала «Фубар» вышли на Netflix. В России проект доступен к просмотру на Rutube и других сторонних сайтах.

