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Сегодня, 13:35

Франшизы «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис» получат продолжение

Ольга Стрельникова
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Мультфильм «Зверополис» (2016).

Генеральный директор Disney Боб Айгер официально сообщил о продолжении анимационных фильмов «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис». Все три фильма имели небывалый успех, мировые кассовые сборы превысили 1 миллиард долларов, а сами проекты даже получили номинацию на «Оскар».

Пока авторы не разглашают, что ждет героев в продолжении. Третью часть «Холодного сердца» стоит ожидать в конце 2023 года. Дата выхода остальных анимационных фильмов остается неизвестной.

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