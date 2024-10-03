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Франшиза сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 11:40

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Франшиза» с Даниэлем Брюлем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Франшиза»
Фото Кадр из сериала «Франшиза»
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Max опубликовал трейлер сериала «Франшиза». Сюжет проекта Сэма Мендеса сосредоточен на непредсказуемом съемочном процессе масштабного супергеройского фильма.

В сериале снялись Даниэль Брюль, Ричард Э. Грант, Ая Кэш, Билли Магнуссен, Химеш Патель, Джессика Хайнс, Лолли Адефопе, Руарид Моллика, Айзек Пауэлл и Даррен Голдштейн.

Трейлер сериала «Франшиза»

Дата выхода сериала «Франшиза»

Премьера «Франшизы» пройдет 6 октября на HBO. Также сериал выйдет на платформе Max.

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