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Франшиза сериал 2024: тизер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 13:50

1 мин.

Вышел тизер сериала «Франшиза» с Даниэлем Брюлем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Франшиза»
Фото Кадр из сериала «Франшиза»
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HBO опубликовал тизер сериала «Франшиза». Проект Сэма Мендеса («1917», «Красота по-американски») рассказывает о нервном съемочном процессе масштабного супергеройского фильма.

В сериале снялись Даниэль Брюль, Ричард Э. Грант, Ая Кэш, Билли Магнуссен, Химеш Патель, Джессика Хайнс, Лолли Адефопе, Руарид Моллика, Айзек Пауэлл и Даррен Голдштейн.

Тизер сериала «Франшиза»

Дата выхода сериала «Франшиза»

Премьера «Франшизы» пройдет 6 октября на HBO.

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