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Франшиза сериал 2024: дата выхода серий — расписание релиза эпизодов
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Сегодня, 21:30

0 мин.

Дата выхода сериала «Франшиза»: расписание релиза эпизодов

6 октября состоится премьера сериала «Франшиза» Сэма Мендеса
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Франшиза»
Фото Кадр из сериала «Франшиза»
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6 октября на HBO пройдет премьера сериала Сэма Мендеса («1917», «Красота по-американски») «Франшиза». Проект рассказывает о сложном съемочном процессе масштабного супергеройского фильма.

Трейлер сериала «Франшиза»

Расписание выхода серий «Франшизы»

1 серия 6 октября
2 серия 13 октября
3 серия 20 октября
4 серия 27 октября
5 серия 3 ноября
6 серия 10 ноября
7 серия 17 ноября
8 серия 24 ноября
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