Netflix показал трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал трейлер фильма Гильермо дель Торо («Форма воды», «Лабиринт Фавна») «Франкенштейн». Экранизация готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» рассказывает об ученом, который создает искусственного человека, а позже отрекается от него.

Кто снялся в фильме «Франкенштейн»

В картине снялись Оскар Айзек, Миа Гот, Ральф Айнесон, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли, Николай Ли Каас и Ларс Миккельсен.

Трейлер фильма «Франкенштейн»

Когда выйдет фильм «Франкенштейн»

Картина «Франкенштейн» Гильермо дель Торо выйдет в зарубежных кинотеатрах 17 октября. Цифровой релиз фильма ожидается 7 ноября.