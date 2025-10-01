Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Франкенштейн фильм 2025: трейлер и дата выхода — Гильермо дель Торо
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

Netflix показал трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix
Фото Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix

Netflix опубликовал трейлер фильма Гильермо дель Торо («Форма воды», «Лабиринт Фавна») «Франкенштейн». Экранизация готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» рассказывает об ученом, который создает искусственного человека, а позже отрекается от него.

Кто снялся в фильме «Франкенштейн»

В картине снялись Оскар Айзек, Миа Гот, Ральф Айнесон, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли, Николай Ли Каас и Ларс Миккельсен.

Трейлер фильма «Франкенштейн»

Когда выйдет фильм «Франкенштейн»

Картина «Франкенштейн» Гильермо дель Торо выйдет в зарубежных кинотеатрах 17 октября. Цифровой релиз фильма ожидается 7 ноября.

Франкенштейн, 2025, Netflix.«Франкенштейн»: что известно о новом фильме Гильермо дель Торо

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Читайте далее
Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:45
Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов
18:45
Завершились съемки 5-го сезона сериала «Ведьмак»
17:55
Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов
17:00
Главные новости кино в сентябре 2025: что произошло за месяц
30 сен 21:05
Wink показал трейлер криминальной комедии «Нам покер» с Александрой Бортич