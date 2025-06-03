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Франкенштейн фильм 2025: тизер и дата выхода — Гильермо дель Торо
Фильмы и сериалы

3 июня 2025, 16:45

1 мин.

Вышел первый тизер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix
Фото Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix

Netflix опубликовал первый тизер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Экранизация готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» рассказывает об ученом, который создает искусственного человека, а позже отрекается от него.

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Кто снялся в фильме «Франкенштейн»

В картине снялись Оскар Айзек, Миа Гот, Ральф Айнесон, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли, Николай Ли Каас и Ларс Миккельсен.

Первый тизер фильма «Франкенштейн»

Когда выйдет «Франкенштейн»

Премьера «Франкенштейна» пройдет в ноябре этого года. Точная дата выхода фильма будет анонсирована позже.

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