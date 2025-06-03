Вышел первый тизер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал первый тизер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Экранизация готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» рассказывает об ученом, который создает искусственного человека, а позже отрекается от него.

Кто снялся в фильме «Франкенштейн»

В картине снялись Оскар Айзек, Миа Гот, Ральф Айнесон, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли, Николай Ли Каас и Ларс Миккельсен.

Первый тизер фильма «Франкенштейн»

Когда выйдет «Франкенштейн»

Премьера «Франкенштейна» пройдет в ноябре этого года. Точная дата выхода фильма будет анонсирована позже.