Вышел тизер спортивной драмы «Формула 1» с Брэдом Питтом

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Apple TV опубликовал тизер спортивной драмы «Формула 1», главную роль в которой сыграл Брэд Питт. Режиссером фильма выступил Джозеф Косински («Обливион»), а сценарий проекта написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»).

По сюжету легенду «Формулы-1» Сонни Хейса уговаривают вернуться к работе и стать наставником молодого отважного гонщика Джошуа Пирса.

В картине снялись Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис, Калли Кук, Ким Бодния, Самсон Кае, Демсон Идрис, Уилл Меррик и Сара Нилс.

Премьера «Формулы 1» пройдет 26 июня 2025 года.