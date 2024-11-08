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Фоллаут (Fallout) 2 сезон: Маколей Калкин — кого сыграет, что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:35

1 мин.

Маколей Калкин сыграет во 2-м сезоне сериала «Фоллаут»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Маколей Калкин в роли Микки в «Американской истории ужасов» (реж. Лони Перистер). Фрэнк Окенфелс/FX
Фото Маколей Калкин в роли Микки в «Американской истории ужасов» (реж. Лони Перистер). Фрэнк Окенфелс/FX
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Издание Deadline сообщило, что Маколей Калкин появится во втором сезоне сериала «Фоллаут». Кого именно сыграет актер в продолжении проекта, пока неизвестно, однако инсайдеры говорят, что Калкину досталась роль безумного гения.

Многосерийный постапокалиптический проект Amazon Prime Video рассказывает о событиях, произошедших спустя более чем 200 лет после ядерной войны.

Первый сезон «Фоллаута» вышел в этом году и понравился как зрителям, так и критикам. На Rotten Tomatoes профессиональные рецензенты оценили проект в 94%, а аудитория — в 90%.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фоллаут»

Дата выхода второго сезона сериала «Фоллаут» пока неизвестна.

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