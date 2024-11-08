Маколей Калкин сыграет во 2-м сезоне сериала «Фоллаут»

Издание Deadline сообщило, что Маколей Калкин появится во втором сезоне сериала «Фоллаут». Кого именно сыграет актер в продолжении проекта, пока неизвестно, однако инсайдеры говорят, что Калкину досталась роль безумного гения.

Многосерийный постапокалиптический проект Amazon Prime Video рассказывает о событиях, произошедших спустя более чем 200 лет после ядерной войны.

Первый сезон «Фоллаута» вышел в этом году и понравился как зрителям, так и критикам. На Rotten Tomatoes профессиональные рецензенты оценили проект в 94%, а аудитория — в 90%.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фоллаут»

Дата выхода второго сезона сериала «Фоллаут» пока неизвестна.