Флоренс Пью рассказала о съемках откровенной сцены в фильме «Оппенгеймер»

В недавнем интервью Флоренс Пью рассказала, что на съемках одной из откровенных сцен «Оппенгеймера» на площадке сломалась камера.

«Наша камера сломалась, когда мы оба были обнажены! Не самое удачное время, а другой камеры не было, она ремонтировалась в мастерской. Крис (Нолан. — Прим. «СЭ») повернулся и спросил кого-то: «Где другая камера?». А она была в мастерской — плохие новости для того человека, который сообщил ему об этом», — вспоминала актриса.

В картине Кристофера Нолана Флоренс Пью сыграла любовницу создателя атомной бомбы Джин Тэтлок.

«Оппенгеймер» стал одним из главных фильмов 2023 года, получил множество наград и одиннадцать номинаций на «Оскар».