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Флоренс Пью рассказала о съемках откровенной сцены в фильме Оппенгеймер
Фильмы и сериалы

31 января, 15:15

1 мин.

Флоренс Пью рассказала о съемках откровенной сцены в фильме «Оппенгеймер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оппенгеймер».
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
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В недавнем интервью Флоренс Пью рассказала, что на съемках одной из откровенных сцен «Оппенгеймера» на площадке сломалась камера.

«Наша камера сломалась, когда мы оба были обнажены! Не самое удачное время, а другой камеры не было, она ремонтировалась в мастерской. Крис (Нолан. — Прим. «СЭ») повернулся и спросил кого-то: «Где другая камера?». А она была в мастерской — плохие новости для того человека, который сообщил ему об этом», — вспоминала актриса.

В картине Кристофера Нолана Флоренс Пью сыграла любовницу создателя атомной бомбы Джин Тэтлок.

«Оппенгеймер» стал одним из главных фильмов 2023 года, получил множество наград и одиннадцать номинаций на «Оскар».

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