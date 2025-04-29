Стало известно, когда выйдет 2-й сезон «Фишера»
Второй сезон «Фишера», получивший подзаголовок «Затмение», начнет выходить на платформе Wink в мае этого года. Режиссером выступил Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок»).
Действие продолжения проекта развернется на покинутом курорте. В «Затмении» Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова будут противостоять опасному преступнику. К касту второго сезона «Фишера» также присоединились Анна Старшенбаум, Никита Худяков, Дарья Верещагина и Александра Ребенок.
Тизер 2-го сезона сериала «Фишер»
