Фишер Затмение сериал 2 сезон: тизер и когда выйдет — где смотреть
Фильмы и сериалы

29 апреля, 14:15

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 2-й сезон «Фишера»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink
Фото Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink

Второй сезон «Фишера», получивший подзаголовок «Затмение», начнет выходить на платформе Wink в мае этого года. Режиссером выступил Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок»).

Действие продолжения проекта развернется на покинутом курорте. В «Затмении» Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова будут противостоять опасному преступнику. К касту второго сезона «Фишера» также присоединились Анна Старшенбаум, Никита Худяков, Дарья Верещагина и Александра Ребенок.

Тизер 2-го сезона сериала «Фишер»

Фишер 2 сезон: что известно о&nbsp;продолжении&nbsp;&mdash; дата выхода, тизер, актеры.«Фишер: Новый сезон»: что известно о продолжении многосерийного триллера

Сериалы
Сериал «Карем: Повар королей» выйдет 30 апреля

  • True Timati

    Кстати, Фишер прям хорош

    29.04.2025

    Сериал «Карем: Повар королей» выйдет 30 апреля

