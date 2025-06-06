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Фишер Затмение 2 сезон сериал: дата выхода 3 серии — когда выйдет
Фильмы и сериалы

6 июня 2025, 12:35

1 мин.

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Фишер. Затмение»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink
Фото Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink

На платформе Wink вышли два эпизода второго сезона «Фишера». Режиссером продолжения проекта, получившего подзаголовок «Затмение», выступил Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).

«Фишер. Затмение» рассказывает о новом деле, которое расследуют Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко).

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Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Фишер. Затмение»

Третья серия сериала «Фишер. Затмение» выйдет 12 июня.

Трейлер сериала «Фишер. Затмение»

Фишер, 2 сезон.Стартовал сериал «Фишер. Затмение»: расписание релиза эпизодов
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