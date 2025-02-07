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Фишер 2 сезон сериала с Иваном Янковским: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

7 февраля 2025, 15:40

1 мин.

Вышел первый тизер нового сезона «Фишера» с Иваном Янковским

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр из 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink

Wink опубликовал первый тизер нового сезона «Фишера». В первом сезоне проекта группа следователей пыталась найти серийного убийцу подростков. В продолжении сериала главные герои будут заниматься поисками другого опасного преступника.

Режиссером нового сезона «Фишера» выступает Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).

Кто снялся в сериале «Фишер. Новый сезон»

В проекте снялись Иван Янковский, Андрей Максимов, Александр Яценко, Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Даша Верещагина и Степан Девонин.

Тизер сериала «Фишер. Новый сезон»

Когда выйдет 2-й сезон «Фишера»

Дата выхода второго сезона сериала «Фишер» запланирована на 2025 год. Точная дата будет анонсирована позднее.

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