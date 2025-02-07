Вышел первый тизер нового сезона «Фишера» с Иваном Янковским
Wink опубликовал первый тизер нового сезона «Фишера». В первом сезоне проекта группа следователей пыталась найти серийного убийцу подростков. В продолжении сериала главные герои будут заниматься поисками другого опасного преступника.
Режиссером нового сезона «Фишера» выступает Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).
Кто снялся в сериале «Фишер. Новый сезон»
В проекте снялись Иван Янковский, Андрей Максимов, Александр Яценко, Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Даша Верещагина и Степан Девонин.
Тизер сериала «Фишер. Новый сезон»
Когда выйдет 2-й сезон «Фишера»
Дата выхода второго сезона сериала «Фишер» запланирована на 2025 год. Точная дата будет анонсирована позднее.
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9 июн 19:30