Вышел первый тизер нового сезона «Фишера» с Иваном Янковским

Wink опубликовал первый тизер нового сезона «Фишера». В первом сезоне проекта группа следователей пыталась найти серийного убийцу подростков. В продолжении сериала главные герои будут заниматься поисками другого опасного преступника.

Режиссером нового сезона «Фишера» выступает Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).

Кто снялся в сериале «Фишер. Новый сезон»

В проекте снялись Иван Янковский, Андрей Максимов, Александр Яценко, Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Даша Верещагина и Степан Девонин.

Тизер сериала «Фишер. Новый сезон»

Когда выйдет 2-й сезон «Фишера»

Дата выхода второго сезона сериала «Фишер» запланирована на 2025 год. Точная дата будет анонсирована позднее.