Wink показал кадры со съемок 2-го сезона сериала «Фишер»
В Москве стартовали съемки второго сезона сериала «Фишер», получившего подзаголовок «Продолжение». Wink представил первые кадры со съемочной площадки.
В первом сезоне «Фишера» группа следователей пыталась найти серийного убийцу подростков. Во втором сезоне главные герои тоже будут заниматься поисками опасного преступника, однако детали сюжета пока неизвестны.
К своим ролям в продолжении «Фишера» вернутся Иван Янковский, Андрей Максимов и Александр Яценко.
В числе новых актеров проекта — Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Даша Верещагина и Степан Девонин.
Режиссером «Фишера. Продолжения» выступает Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).
Кадры из 2-го сезона сериала «Фишер»
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Фишер», реж. Александр Цой / Wink
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фишер»
Дата выхода сериала «Фишер: Продолжение» пока неизвестна.
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