Вышел новый трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

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НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер приключенческого фэнтези «Финист. Первый богатырь». Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Чебурашка»).

По сюжету самому удалому богатырю Белогорья Финисту Ясному Соколу нужно поддерживать свою репутацию, чтобы люди не переставали им восхищаться. Стремясь в очередной раз всех впечатлить, главный герой отправляется навстречу новым свершениям.

Кто снялся в фильме «Финист. Первый богатырь»

В картине «Финист. Первый богатырь» снялись Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Строителева, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков и Нариман Утакаев.

Трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.