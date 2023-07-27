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Сегодня, 15:20

Финал «Секретного вторжения» получил худшие оценки в истории Marvel

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Секретное вторжение».

Накануне вышел заключительный эпизод очередного супергеройского телешоу. Однако даже впечатляющий каст не спас «Секретное вторжение» от негативных рецензий. Напомним, что в сериале засветились Сэмюэл Л. Джексон, Дон Чидл и Коби Смолдерс, уже знакомые по другим проектам Marvel, а также звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и оскароносная Оливия Колман.

Общий рейтинг «Секретного вторжения» на сайте Rotten Tomatoes на данный момент составляет 57% от критиков и 62% от зрителей. При этом финальная серия получила рекордно низкие 13%. Это худший результат среди сериалов Marvel. Для сравнения: оценки «Лунного рыцаря» составляют 86% и 89%, «Ванды/Вижна» — 91% и 88%, а «Локи» — 92% и 90%.

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