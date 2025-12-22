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Финал 1-го сезона сериала «Одна из многих» выйдет 23 декабря
Фильмы и сериалы

22 декабря 2025, 18:00

1 мин.

Apple TV+ перенесла финал 1-го сезона «Одной из многих»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одна из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Одна из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+

Финальный эпизод первого сезона «Одной из многих» выйдет на несколько дней раньше. Изначально премьера заключительной девятой серии должна была быть 26 декабря, но в итоге эпизод появится на платформе Apple TV+ уже 24 декабря.

Проект Винса Гиллигана рассказывает о писательнице Кэрол, которая избежала присоединения к коллективному разуму и отказывается играть по правилам нового мира.

Сериал «Одна из многих» стал самым популярным в истории Apple TV, превзойдя по общему количеству просмотров все предыдущие проекты платформы, включая «Разделение».

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