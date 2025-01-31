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Фильмы Netflix 2025: Достать ножи, Франкенштейн, Электрический штат
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Netflix анонсировал список премьер фильмов 2025 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо / Netflix
Фото Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо / Netflix
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Netflix анонсировал даты выхода и релизные окна своих проектов этого года.

Например, весной выйдут фантастический блокбастер братьев Руссо «Электрический штат» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом (релиз — 14 марта), и боевик Гарета Эванса «Опустошение» с Томом Харди.

Электрический штат, 2025. Опубликован трейлер фильма «Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун

Летом планируется выход сиквела «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон (2 июля), а осенью готовятся к выходу фильмы «Достать ножи: Проснись, мертвец», «Джей Келли» с Джорджем Клуни, RIP с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлектом, а также «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Фильмы Гильермо дель Торо: главные работы&nbsp;&mdash; фильмография. Не только «Хеллбой»: 10 главных картин Гильермо дель Торо

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