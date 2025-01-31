Netflix анонсировал список премьер фильмов 2025 года
Netflix анонсировал даты выхода и релизные окна своих проектов этого года.
Например, весной выйдут фантастический блокбастер братьев Руссо «Электрический штат» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом (релиз — 14 марта), и боевик Гарета Эванса «Опустошение» с Томом Харди.
Летом планируется выход сиквела «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон (2 июля), а осенью готовятся к выходу фильмы «Достать ножи: Проснись, мертвец», «Джей Келли» с Джорджем Клуни, RIP с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлектом, а также «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.
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