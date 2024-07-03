Мэтт Деймон и Бен Аффлек снимутся в триллере RIP

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Мэтт Деймон и Бен Аффлек снимутся в триллере Netflix под названием RIP, режиссером и сценаристом которого выступит Джо Карнахан («Козырные тузы»). Детали сюжета и дата выхода проекта пока неизвестны.

Первой совместной работой актеров стала психологическая драма Гаса Ван Сента «Умница Уилл Хантинг» 1997 года, которая принесла Мэтту Деймону и Бену Аффлеку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Кроме того, актеры снялись вместе в исторической картине Ридли Скотта «Последняя дуэль» 2021 года и спортивной драме «Air: Большой прыжок» 2023 года, режиссером которой выступил Бен Аффлек.