Amazon снимет фильм по игре The Sims
Amazon MGM Studios объявила, что фильм по The Sims находится в разработке. Режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая сняла первый сезон «Локи». Сценарий напишет она же вместе с Брайони Редман.
Продюсируют проект LuckyChap и Vertigo Entertainment совместно с командой Electronic Arts.
Херрон и Редман также будут исполнительными продюсерами фильма.
Вице-президент Electronic Arts и генеральный менеджер франшизы The Sims Кейт Горман рассказала, что в экранизации зрителей ждут пасхалки из игры, например, бассейны без лестниц и ледяной кролик.
Дата выхода фильма по The Sims пока неизвестна.
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